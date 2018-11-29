رياضة | طولان يحرج الزمالك: تملكون ترسانة نجوم وتخشون لاعبين معارين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طولان يحرج الزمالك: تملكون ترسانة نجوم وتخشون لاعبين معارين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري أن مباراة الزمالك في البطولة العربية صعبة لأنه يواجه أفضل فريق في مصر ويضم أفضل لاعبين سواء المحليين أو المحترفين.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام الزمالك في إياب دور الستة عشرللبطولة العربية:" أثق في قدرات لاعبي الفريق السكندري، وأثق في القدرة على العودة في لقاء الإياب مثلما فعلت من قبل مع الزمالك أثناء قيادتي للفريق الأبيض من قبل".

وأوضح حلمي طولان أن هناك ارتياح لدى الجهاز الفني لتولي طاقم تحكيم عراقي لإدارة المباراة، على العكس من لقاء الذهاب الذي أداره طاقم تحكيم تونسي وخسر الاتحاد المباراة بهدف من تسلل واضح، وأعرب أمنيته عن تحقيق العدل في أرض الملعب.

وعلق حلمي طولان المدير الفني على مسألة مشاركة سيسيه وأحمد داودا أمام الزمالك ومعاقبة اللاعبين من النادي مشددًا على أن العقد بين الناديين على عدم مشاركة اللاعبين في البطولات الرسمية أو العالمية.

وشدد على أن البطولة العربية اقرب للودية منها للمباريات الرسمية، والأمور واضحة.

وتساءل طولان : "هل الزمالك بكل ما يملك من لاعبين يخشى من لاعبين تم إعارتهما؟.. الأمر يؤثر على داودا وسيسيه بسبب تهديد اللاعبين بالعقوبات".