رياضة | كريستيان جروس يتحدث عن الغيابات وجمهور الزمالك ورسالة "جمعة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيان جروس يتحدث عن الغيابات وجمهور الزمالك ورسالة "جمعة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بأهمية مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا في إياب دور الستة عشر للبطولة العربية.

وأضاف جروس أن مباراة الذهاب كانت صعبة للفريق ويتوقع أن تكون مباراة الغد صعبة أيضًا مشددًا على أن التركيز مطلوب من اللاعبين في اللقا خاصة أن المباراة على ملعب الأبيض لذلك لا بد اللعب بروح قتالية في المباراة.

وأكد أن الغيابات التي يعاني منها الفريق مؤثرة في ظل غياب الونش للإصابة وطارق حامد للإيقاف إلا أن الفريق يمتلك البدائل الجيدة القادرة على التعويض.

وأشار إلى أنه اختار عبد الله جمعة ليوظفه في مركز الظهير الأيسر بسبب إجادته له في مركز الظهير الأيسر، ومهارته ورغبته في التطوير.

وأوضح جروس المدير الفني للفريق الأبيض أنه يسعى للفوز في كل المباريات لذلك يتمنى الحضور الجماهيري المكثف في مباراة الغد.