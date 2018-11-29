رياضة | مصطفى فتحي يجمد رحيله عن الزمالك

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أغلق مصطفى فتحي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ملف رحيله عن صفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل. وقرر مصطفى فتحي الاستمرار مع الزمالك بعد مشاركته في المباريات الأخيرة كبديل سعيًا للمشاركة بشكل أساسي في لقاءات القادمة. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الاتحاد السكندري غدًا على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس في إياب دور الستة عشر من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

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