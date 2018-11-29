رياضة | الأهلي: ما زالت محاولاتنا مستمرة لإعادة الجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي: ما زالت محاولاتنا مستمرة لإعادة الجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن هناك تحرك كبير من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب لإعادة الجماهير إلى المدرجات.
وقال مرجان في تصريحات له :"الأهلي يتحرك في كل الاتجاهات لإعادة الجماهير مرة أخرى إلى الملاعب، وذلك من خلال التشجيع المثالي للفريق".
وأضاف مرجان: "نراهن على وعي جماهير الأهلي، والجميع يتحرك من أجل النادي، كما أن هدفنا الأساسي هو سلامة الجمهور".
وأتم حديثه: "الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يبذل مجهوداً كبيراً معانا في هذا الأمر ونتمنى عودة الجماهير للملاعب قريباً".
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