رياضة | عاجل.. الأهلي يعلن غياب صلاح محسن شهرا ونصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يعلن غياب صلاح محسن شهرا ونصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهل إن الأشعة التي أجراها صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر أثبتت إصابته بمزق في العضلة الضامة. وأضاف طبيب الأهلي أن صلاح محسن سيغيب عن الفريق لمدة تصل إلى شهر ونصف حتى يتعافى من الإصابة. وكان صلاح محسن قد تعرض للإصابة عقب مرور 6 دقائق فقط من مباراة الأهلي أول أمس أمام المقاولون العرب، والتي انتهت لصالح ذئاب الجبل بهدف نظيف لأحمد علي ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

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