رياضة | المغرب تستعد لتنظيم أمم إفريقيا بدلا من الكاميرون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المغرب تستعد لتنظيم أمم إفريقيا بدلا من الكاميرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد على سحب تنظيم بطولة كأس الإمم الإفريقية 2019 من الكاميرون.

ويأتي قرار الكاف، بعدما فشلت دولة الكاميرون، حتى الآن في تجهيز البنية التحتية وإقامة الفنادق التي تستعد لإستقبال المنتخبات المشاركة، رغم فرص الاتحاد الإفريقي التي منحها من أجل إنهاء الأمر سريعًا.

ومن المقرر أن يعقد الكاف اجتماعه خلال الشهر المقبل، بالعاصمة الغانية أكرا، لسحب تنظيم البطولة رسميًا والمفاضلة بين الدول التي ترغب في استضافتها.

وتستعد المغرب لتنظيم البطولة حيث تعد هي الأقرب لخلافة الكاميرون، بعد تقديم ما يثبت جداراتها في إستضافة البطولة من حيث الملاعب والفنادق.