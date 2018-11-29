الان تتابع الشباب والاتفاق أول لقاءات الجولة 11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

يلتقي مساء اليوم، فريقي الشباب والاتفاق، في أولى مباريات الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز بمدينة الرياض، في الساعة 5:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

يحتل الشباب، صاحب الأرض، المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة بـ16 نقطة، بفارق نقطتين عن الاتفاق الذي يقع في المركز السابع، فيما يسعى الاتفاق إلى العودة من الرياض حاملا نقاط الفوز أملا في التقدم خطوة كبيرة في جدول الدوري وخطف مركز منافسه، ويأمل الشباب الفوز للدخول مباشرة في المربع الذهبي على حساب الوحدة الذي يحتل المركز الرابع.

وتستكمل مباريات الجولة 11 بمباراتين، غدًا الجمعة، تجمع القادسية مع الفيصلي، والأهلي مع الفيحاء، حيث يأمل القادسية، الحادي عشر بترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، في التغلب على ضيفه الفيصلي التاسع في الترتيب برصيد 12 نقطة.

ثاني لقاءات الجمعة يجمع بين الأهلي، الثالث بـ22 نقطة، مع ضيفه الفيحاء، العاشر برصيد 11 نقطة، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

وتقام مباراتان، بعد غد السبت، تجمع أولاهما بين الباطن، الرابع عشر بـ8 نقاط، وضيفه الرائد، الثالث عشر بالرصيد نفسه، على ملعب نادي الباطن، والثانية بين فريقي الفتح، الثامن برصيد 13 نقطة، وضيفه التعاون، السادس بـ 15 نقطة، على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

وتستمر لقاءات الجولة 11، يوم الأحد، بمباراتين تجمعان بين الاتحاد والحزم، والنصر وضيفه الوحدة، فعلى ملعب الجوهرة المشعة، يستضيف فريق الاتحاد، السادس عشر برصيد نقطتين، نظيره الحزم، الثاني عشر برصيد 10 نقاط.

أما في الرياض، وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد، فيلتقي النصر، الوصيف بـ25 نقطة، وضيفه الوحدة، الرابع بـ 18 نقطة.

وتختتم مباريات الجولة، يوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من شهر ديسمبر المقبل، حين يستضيف أحد، الخامس عشر بـ6 نقاط، نظيره الهلال المتصدر بـ28 نقطة، على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز.