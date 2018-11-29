شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لثلاثي الزمالك على هامش المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، فقره تأهيلية خاصة للثنائي محمود عبدالمنعم كهربا ويوسف أوباما، وذلك على هامش مران الفريق بملعب النادي، أعقبها بعض التدريبات بالجمانيزيوم.

وتعرض كهربا لبعض الإرهاق العضلي بعد مباراة الفريق الأخيرة أمام الجونة، بينما يعاني أوباما ببعض الألم بيده، وفضل الجهاز الفني خوض الثنائي مران تأهيلي.

وفي نفس السياق يؤدي محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق، تدريبات تأهيلية، بالركض حول الملعب أعقبها مران بجمانيزيوم النادي، حيث يعاني اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، ويؤدي برنامج تأهيلي تمهيدا لعودته من جديد للتدريبات الجماعية.