شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن جاهزية «السولية» لمواجهة بتروجيت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي صباح اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة. وتعافى السولية من الإصابة في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل والتي تعرض لها في مباراة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. وخاض اللاعب برنامجا تأهيليا خلال الأيام الماضية قبل أن يعلن جاهزيته بمشاركته في التدريبات الجماعية اليوم.

يذكر أن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا الجمعة، في السويس استعدادًا لمواجهة بتروجت المقرر لها، مساء السبت القادم، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري.