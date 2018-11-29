شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تحافظ على صدارة تصنيف «فيفا» للمنتخبات.. ومصر تتقدم مركزين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الخميس، تصنيفه الشهري للمنتخبات، الذي شهد تقدم مصر مركزين عن الشهر الماضي لتصبح في المرتبة الـ 56.

وفاز منتخب مصر على نظيره التونسي بنتيجة 3 – 2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات دور المجموعات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، الكاميرون 2019.

وحافظت بلجيكا على صدارتها للتصنيف العالمي بفارق نقطة واحدة فقط أمام فرنسا «بطلة العالم» وهو ذات الفارق الذي كان عليه الشهر الماضي بعد أن فقد كل منهما 6 نقاط من الرصيد.

ولم يطرأ تغيير على المراكز الثلاثة التالية، حيث بقيت البرازيل بالمركز الثالث، وكرواتيا الرابع، ثم إنجلترا الخامس، لكن أتى التغيير في المراكز التي تليهم، إذ تقدمت البرتغال مركزاً للأمام، لتصبح السادس، بدلا من أوروجواي التي تراجعت للمرتبة السابعة، بينما ظل حال بقية ترتيب العشرة الأوائل على حاله، ببقاء سويسرا ثامن، ثم أسبانيا تاسع، والدنمارك عاشر.

أما أبرز التحركات خارج ترتيب العشرة الأوائل فقد جاءت بتقدم الأرجنتين للمركز 11، وتشارك السويد مع هولندا وكلاهما بالمركز 14، فيما تراجعت ألمانيا للمركز 16، وتقدمت إيطاليا خطوة للمركز 18.

المنتخبات العربية

وبنظرة على التطورات التي شهدتها مراكز المنتخبات العربية، فقد حافظت تونس على صدارتها، لكن تراجع نسور قرطاج إلى المركز 26 عالميا، وهو ما كلفها خسارة صدراة ترتيب القارة الأفريقية.

وحققت المغرب قفز جيدة بتقدمها سبعة مراتب عالميا لتصبح 40، وهو ما جعلها ثالثة على الترتيب الأفريقي، وكسب المنتخب المصري 15 نقطة جديدة منحته فرصة التقدم مركزين ليصبح 56، ويصبح الثامن أفريقيا، أما الجزائر فلم تتحرك من موقعها لتبقى 67.

على صعيد القارة الآسيوية تقدم المنتخب السعودي 3 مراكز للأمام ليصبح 69 عالميا وبذلك يحافظ على ريادته لترتيب المنتخبات العربية الآسيوية، ولكنه ظل خامسا على الصعيد القاري الذي لم يشهد أي تغيير في ترتيب الخمسة الأوائل.

وحافظ منتخب سوريا على ترتيبه 74، وتقدمت الإمارات مركزين 79، ولبنان مركزاً 81، وكذلك الأمر لمنتخب سلطنة عمان 83، والعراق 88، فيما استفادت قطر من نتائجها وتقدمت ثلاث مراكز 93.