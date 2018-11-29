مدرب منتخب سوريا: عمر خربين لاعب عادي

وجه الألماني بيرند شتانغه، المدير الفني لمنتخب سوريا، انتقاداً لاذعًا لنجم المنتخب السوري عمر خربين، لاهب الهلال السعودي الحالي، على حد اعتقاده انه مهاجم دون المستوى بعكس نظرة الجمهور له في الفترة الأخيرة، وخاصة عقب حصوله على جائزة أفضل لاعب في آسيا هذا العام، واصفًا إياه بـ"اللاعب العادي" وليس السوبر.

واعتقد شتانغه أن حصول خربين على جائزة أضل لاعب في آسيا، ليست بسبب مستواه مع الزعيم السعودي، ولكن بسير أداء المنتخب السوري بصورة جيدة وظهوره بشكل لافت مع باقي زملاؤه.

وكشف الألماني أن بصدد عقد جلسه مع اللاعب لمصارحته بذلك إن لم المنتخب السوري ضمن أولوياته خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن عمر خربين خلال هذا الموسم مع الهلال لم يقدم أي أرقام قياسية، بسبب اعتماد البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني للزعيم على عناصر أخرى جيدة مثل ريفاس وغوميز.