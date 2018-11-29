شكرا لقرائتكم رئيس اتحاد الإسكواش يشيد بتكريم السيسي لمنتخب السيدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش عن سعادته بتكريم الرئيس السيسي لمنتخب السيدات صباح اليوم ومنحه المنتخب وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

وأكد عاصم خليفة أن هذا التكريم يعكس اهتمام الدولة ودعمها للعبة الاسكواش قي مصر، معربا عن فخره بلاعبات المنتخب اللاتي قدمن الأداء المشرف في بطولة العالم بالصين، مما جعلهن جديرات بالوقوف على منصات التتويج والتكريم من رئاسة الجمهورية .

وحضر تكريم منتخب سيدات الاسكواش كل من عاصم هليفة رئيس الاتحاد، لاعبات المنتخب نور الشربيني و رنيم الوليلي و نور الطيب ونوران جوهر، الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، وعمرو شبانة مدرب المنتخب.

واختتم عاصم تصريحاته، بأنه حصل على وعد من وزير الرياضة بتكريم اللاعبات من قبل وزارة الرياضة، لم يحدد موعده بعد .