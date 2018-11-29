شكرا لقرائتكم عادل مصطفى يقود تدريبات خاصة لـ الغزال وبركات في مران الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد عادل مصطفى تدريبات خاصة لثنائي الأهلي عمرو جمال وعمرو بركات في المران الصباحي اليوم الخميس.

وتولّى مدرب الأهلي الإشراف على تدريب الثنائي خلال فقرة خاصة للتسديد على المرمى، وذلك على هامش مران الفريق.

فيما ادى صلاح محسن جلسة في الجيم علي هامش مران الفريق، ،ويعاني اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الضامة تعرض لها في مباراة المقاولون، وغادر علي إثرها اللقاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت بعد غد السبت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز.

في سياق أخر حرص العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى، علي حضور مران فريقه المقام حاليآ على ملعب التتش بالجزيرة، والذي يأتي استعدادآ لمواجهة بتروجت.