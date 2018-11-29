شكرا لقرائتكم منتخب مصر يتقدم مركزين في تصنيف فيفا ويصبح الثامن أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم منتخب مصر "مركزين" في التصنيف الشهري الصادر اليوم، الخميس، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليحتل المركز الـ 56 بدلاً من المركز الـ 58 الذى احتله فى تصنيف الشهر الماضي.

وتغلب منتخب مصر على تونس بنتيجة 3 – 2 في المباراة التي جمعتهما بملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية 2019 بالكاميرون.

في ذات الصدد، انتزع منتخب السنغال صدارة قائمة المنتخبات الافريقية فى تصنيف الفيفا بعدما ارتقى "مركزين" ليحتل المركز الـ 23 عالمياً، في حين تراجع منتخب توسن 4 مراكز بعد خسارته أمام مصر والمغرب الشهر الحال ليحتل المركز الـ 26 عالمياً.

وقفز منتخب المغرب 7 مراكز "دفعة واحدة" بعد تغلبه على منتخب الكاميرون فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية 2019 بجانب فوزه على تونس ودياً ليحتل المركز الـ 40 عالمياً والثالث افريقياً، فيما جاءت نيجيريا في المركز الـ 44 والكونغو الديموقراطية بالمركز الـ 49، وغانا في المركز الـ 51 والكاميرون فى المركز الـ 55.