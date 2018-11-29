بليجكا يتصدر التصنيف العالمي للمنتخبات

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جدة - عمرو شويل حافظ منتخب بلجيكا على صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، متفوقاُ بفارق نقطة واحدة على منتخب فرنسا بطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا.

ولم تشهد قائمة العشرة الأوائل في تصنيف الفيفا، أية تغييرات جوهرية، حيث ظلت البرازيل في المركز الثالث وكرواتيا الرابع وإنجلترا الخامس.

يأتي هذا في الوقت الذى تقدمت فيه البرتغال مركزاً للأمام، لتصبح في المركز السادس بدلا من أوروجواي التي تراجعت للمركز السابع، فيما سظلت سويسرا في المركز الثامن واسبانيا بالمركز التاسع والدنمارك بالمركز العاشر.

وحقق منتخب السودان أكبر قفزة فى تصنيف الفيفا الشهر الحالي، بعدما ارتقى 8 مراكز "دفعة واحدة"، ليحتل المركز الـ 127 فى تصنيف الفيفا.

كما تقدم منتخب مصر "مركزين" في التصنيف الشهري ليحتل المركز الـ 56 بدلاً من المركز الـ 58 الذى احتله فى تصنيف الشهر الماضي.