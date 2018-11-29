شكرا لقرائتكم أنشيلوتي: مباراة أتالانتا أصعب من مواجهة ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يري كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي الإيطالي، أن مباراة فريقه أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا لا تقلقه ، مؤكدا أن مباراته أمام أتالانتا في الدوري الإيطالي ستكون أصعب من المواجهة الحاسمة أمام الريدز.

ويواجه نابولي نظيره أتالانتا، الإثنين المقبل، في الجولة الـ14 من "السيري آ"، قبل أن يختتم مباريات دور المجموعات بمواجهة ليفربول على ملعب أنفيلد، منتصف الشهر المقبل.

وقال أنشيلوتي، في صحفية: "مباراتنا ضد أتالانتا أصعب من مباراة ليفربول، لم يكن أحد يتوقع أننا سنتصدر المجموعة ولم نتعرض للهزيمة بعد خوض 5 مباريات، لذلك يجب علينا الشعور بالقلق".

تابع: "لقد وقعنا في المجموعة الأصعب هذا الموسم ، ولدينا الآن ميزة على ليفربول وباريس بفضل عدم الخسارة خلال الـ5 جولات الماضية، لقد أثبتنا أنفسنا في أوروبا من خلال تلك المجموعة.

استطرد، "نستطيع القتال أمام الجميع، لن تتواجد معنا جماهيرنا في الأنفيلد بنفس طريقة احتشادهم في ملعبنا، ولكننا أثبتنا ببساطة قدرتنا على التغلب على هذا الأمر".

وتوقف رصيد الليفر عند 6 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثالثة، خلف نابولي صاحب المركز الثاني بنقطتين، وفي الصدارة الفريق الباريسي بـ9 نقاط.