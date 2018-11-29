شكرا لقرائتكم الصحافة الإسبانية تتغنى بتألق ميسي أمام أيندهوفن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سلطت الصحافة الإسبانية الصادرة اليوم، الخميس، الضوء على تألق ليونيل ميسي في فوز برشلونة الإسباني على أيندهوفن الهولندي بنتيجة 2 – 1 في المباراة التى جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

وأحرز هدفا برشلونة كلاً من ليونيل ميسي في الدقيقة 51، ثم جيرارد بيكيه في الدقيقة 70، فيما سجل لوك دي يونج هدف آيندهوفن الوحيد في الدقيقة 83.

وعنونت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، "الزعيم ميسي.. ليو يضمن المركز الاول فى المجموعة بتسجيله لهدف رائعة وصناعة هدف بيكيه.. الحظ ساند برشلونة بعدما منح لاعبيه العديد من الفرص التهديفية لنجوم ايندهوفن".

فى حين عنونت صحيفة "سبورت"، "ملك ثمن النهائي.. ميسي هداف الابطال.. افتتح التسجيل لفريق برشلونة وبيكيه يوقع على ضمان الصدارة.. عثمان ديمبلي يعود للتشكيلة الأساسية".

وحقق ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، رقمًا قياسيًا جديدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا، تجاوز به غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي.

وسجل ميسي هدفاً في فوز برشلونة على ايندهوفن ليرفع رصيده من الأهداف مع الفريق الكتالوني بمسابقة دوري ابطال اوروبا إلى 106 هدفاً.

ميسي أصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع فريق واحد على مدار تاريخ دوري أبطال أوروبا، ليتفوق على كريستيانو رونالدو الذي سجل 105 هدفاً مع ريال مدريد الاسباني قبل إنتقاله لصفوف يوفنتوس الايطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.