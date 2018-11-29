شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الأهلى يفتقد صلاح محسن شهراً ونصف بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أثبتت الأشعة التى أجراها صلاح محسن، مهاجم الأهلي، إصابته بتمزق فى العضلة الضامة من الدرجة الثانية، بعد إصابته فى مواجهة المقاولون العرب.

وتأكد غياب صلاح محسن عن تدريبات ومباريات الأهلي لمدة لن تقل عن شهر ونصف.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت السبت المقبل فى السويس ببطولة الدورى العام.