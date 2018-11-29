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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. صالح جمعة يظهر فى الأهلي بعد انقطاعه عن التدريبات والان مع تفاصيل الخبر
وتشهد جلسة اللاعب المنتظرة على هامش مران اليوم مع عبد الحفيظ ترتيب كافة الأمور العودة بانتظام اللاعب من جديد فى تنفيذ برنامجه التأهيلي من أجل الاستعداد لقيده فى قائمة الفريق بانتقالات الشتاء فى يناير المقبل.
ويختتم الأهلى استعدادته غد الجمعة لمواجهة بتروجت المقرر لها مساء بعد غد، السبت، فى السويس ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من منافسات الدورى الممتاز.
جمعة فى مران الأهلى
صالح جمعة
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