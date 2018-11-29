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صور.. صالح جمعة يظهر فى الأهلي بعد انقطاعه عن التدريبات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر صالح جمعة ، لاعب الأهلي والذى فسخ تعاقده مع الفيصلى السعودي مؤخراً، داخل القلعة الحمراء بعد فترة من الانقطاع، تمهيدًا لعقد جلسة مع محمد يوسف المدير الفنى المؤقت للفريق، وسيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، لبحث عودته من جديد لقائمة الفريق فى انتقالات الشتاء المقبل فى يناير. 

 

وتشهد جلسة اللاعب المنتظرة على هامش مران اليوم مع عبد الحفيظ ترتيب كافة الأمور العودة بانتظام اللاعب من جديد فى تنفيذ برنامجه التأهيلي من أجل الاستعداد لقيده فى قائمة الفريق بانتقالات الشتاء فى يناير المقبل. 

 

ويختتم الأهلى استعدادته غد الجمعة لمواجهة بتروجت المقرر لها مساء بعد غد، السبت، فى السويس ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من منافسات الدورى الممتاز.

 

ًالح جمعةصالح جمعة

جمعة فى مران الاهلى
جمعة فى مران الأهلى

صالح جمعة
صالح جمعة

 

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