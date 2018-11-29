شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام مباراة النجوم وبيراميدز يغادر القاهرة ويشكر اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر القاهرة اليوم طاقم الحكام التونسى الذى أدار أمس مباراة النجوم وبيراميدز فى الدورى، والتى انتهت بفوز الأخير 2-0.

ويضم الطاقم كلا من، سليم بن مصطفى بلخواص حكم ساحة، ومحمد بن محمد باكير، ورمزى بن رمضان بن فرج مساعدين، ونضال بن محمد بن لطيف حكماً رابعاً.

ووجه طاقم الحكام الشكر لاتحاد الكرة عقب انتهاء على حسن الضيافة والاستقبال من خلال مجدى الشيخ مراقب المباراة، فيما وعد اتحاد الكرة بتنظيم برنامج سياحى للحكام التوانسة فى الزيارات المقبلة.