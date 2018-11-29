شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الاسكواش: تكريم الرئيس السيسي يعكس اهتمام الدولة بالرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعرب عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش، عن سعادته بتكريم الرئيس السيسى لمنتخب السيدات صباح اليوم ومنحه المنتخب وسام الرياضة من الطبقة الأولى.

وأكد عاصم خليفة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هذا التكريم يعكس اهتمام الدولة ودعمها للعبة الاسكواش فى مصر، معرباً عن فخره بلاعبات المنتخب اللاتى قدمن الأداء المشرف فى بطولة العالم بالصين، ما جعلهن جديرات بالوقوف على منصات التتويج والتكريم من رئيس الجمهورية.

وحضر تكريم منتخب سيدات الاسكواش كل من عاصم هليفة رئيس الاتحاد، لاعبات المنتخب نور الشربيني و رنيم الوليلي ونور الطيب ونوران جوهر، الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، وعمرو شبانة مدرب المنتخب.

واختتم عاصم تصريحاته، بأنه حصل على وعد من وزير الرياضة بتكريم اللاعبات من قبب وزارة الرياضة، لم يحدد موعده بعد.