شكرا لقرائتكم خبر عن حراسة مرمى الأهلى فى خطر.. والحل "عواد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حراسة مرمى الأهلى باتت تمثل خطرا كبيرا على الفريق، بل تكاد تكون أحد أهم أسباب تدهور نتائج الفريق الأحمر فى الفترة الأخيرة، وهو ما جعل الجميع مسئولين وجماهير يطالبون بتدعيم الأحمر بحارس مرمى قوى صاحب خبرة فى الزود عن مرماهم.

الجميع فى الأهلى يطالب باستبعاد محمد الشناوى حارس المرمى الذى أصبح فى مستوى لا يليق بالأهلى لأنه يرتكب أخطاءً فادحة كلفت الفريق خسارة بطولتين فى أسبوعين، مثلما حدث فى مباراة الترجى التونسى، حيث ارتكب خطأ فادحا فى لقاء الذهاب فى برج العرب ومنح الفريق التونسى ركلة جزاء مجانية ساهمت بدرجة كبيرة فى منحه اللقب، ولم يكتف بذلك بل فى لقاء الإياب بتونس فشل فى التصدى لكرة ضعيفة من سعد بقير فى نهائة الشوط الأول ليتسيد الترجى اللقاء فى الشوط الثانى، وسط تراجع الأهلى فضلا عن أخطاء الشناوى فى مباراة الوصل الإمارتى بإياب دور الـ16 بالبطولة العربية ليحرز الوصل هدف التعادل ويخرج الأحمر من البطولة ويخسر المنافسة.

لا صوت يعلو داخل النادى الأهلى فوق صوت ضم محمد عواد حارس الإسماعلى المعار لنادى الوحدة السعودى من أجل إنقاذ حراسة مرمى الأهلى فى المستقبل، خاصة مع ندرة الحراس المتميزين فى الدورى المصرى، وهناك أيضا قرار من اتحاد الكرة بعدم استقدام حراس مرمى أجانب فى الدورى، ما يعنى أن عواد هو الحل.