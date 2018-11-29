شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. العامرى فاروق فى مران الأهلي وعودة السولية قبل مواجهة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص العامرى فاروق، نائب رئيس النادى الأهلى، على حضور مران فريقه المقام حالياً بملعب التتش بالجزيرة، والذى يأتي استعداداً لمواجهة بتروجت. وشهد المران انتظام عمرو السولية لاعب الفريق فى المران الجماعى، بعد تعافيه من الإصابة فى الرباط الخارجى لمفصل الكاحل والتى تعرض لها فى مباراة الترجى التونسى فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا. وخاض عمرو السولية برنامجا تأهيليا خلال الأيام الماضية قبل أن يعلن جاهزيته بمشاركته فى التدريبات الجماعية. ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت بعد غد السبت فى الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز.

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