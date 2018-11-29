شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد وليد أزارو قبل مواجهة بتروجت السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المغربى وليد أزاور، مهاجم الأهلى، فى مران فريقه المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة بعد تعافيه من الإصابة.

ومن المقرر أن يعود وليد أزارو لقيادة هجوم فريقه فى المباراة المقبلة أمام بتروجت لتدعيم صفوف الأحمر، الذى يحتاج للفوز فى هذه المواجهة الحاسمة، نظراً للنتائج غير المرضية التى حققها الفريق مؤخرا.

وكان أزارو قد غاب عن مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب والتي خسرها بهدف نظيف، بسبب إصابته بتورم في وجه القدم وتسبب فى صعوبة لارتداء الحذاء.

الأهلى يستعد لمباراة بتروجت المقرر لها السبت المقبل، والمؤجلة من الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز.