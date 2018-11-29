كيف يتأهل ليفربول لدور الـ 16 لدوري الأبطال؟ نتيجة واحدة للهروب من كارثة

القاهرة - مصراوي:

لم يعد أمام ليفربول سوى حل وحيد من أجل التأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، عقب الخسارة أمام باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات.

أصبح باريس سان جيرمان في المركز الثاني بجدول الترتيب، أما ليفربول فتراجع للمركز الثالث، وتقدم نابولي للمركز الأول بجدول الترتيب، وبقى سرفينا زافيزدا الصربي في المركز الأخير.

ويتم الفصل بين الأندية المتساوية في دوري الأبطال وفقًا للقواعد التالية:

1- النقاط في المواجهات المباشرة بين الأندية المتساوية.

2- فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الأندية...