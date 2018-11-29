رياضة | موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الاتحاد والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الاتحاد والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق القلعة البيضاء موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في إياب دور الـ16 من البطولة العربية. موعد مباراة نادى الزمالك القادمة جاء جدول مباريات البطولة العربية لتنظيم موعد مباريات دور الـ16 ليلعب نادى الزمالك مباراته القادمة يوم الجمعة على ملعب استاد بتروسبورت بالتجمع التشكيل المتوقع لنادي الزمالك أمام الاتحاد حراسة المرى: محمود جنش خط الدفاع: بهاء مجدي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدى النقاز خط الوسط: محمود عبد العزيز – فرجانى ساسى - محمود كهرباء -يوسف أوباما - إبراهيم حسن خط الهجوم: كابونجو كاسونجو

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