رياضة | عادل مصطفى يقود تدريبات خاصة لثنائي الأهلي

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قاد عادل مصطفى المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات خاصة لثنائي الفريق المُقيّد، ضمن قائمة الانتظار عمرو جمال وعمرو بركات في المران الصباحي اليوم الخميس. وتولّى مدرب الأهلي الإشراف على تدريب الثنائي خلال فقرة خاصة للتسديد على المرمى، وذلك على هامش مران الفريق. يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة بتروجت بعد غد السبت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز.

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