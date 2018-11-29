رياضة | عاجل.. منتخب مصر يتقدم في تصنيف "فيفا" وتونس تتراجع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. منتخب مصر يتقدم في تصنيف "فيفا" وتونس تتراجع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم منتخب مصر "مركزين" فى التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم ليحتل المركز السادس والخمسين بدلًا من الثامن والخميس في تصنيف الشهر الماضي. وساهم فوز منتخب مصر على تونس بنتيجة 3 – 2 بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا في صعود الفراعنة بالتصنيف العالمي. وانتزع منتخب السنغال صدارة قائمة المنتخبات الإفريقية فى تصنيف فيفا باحتلال المركز الثالث والعشرين عالميًا بينما تراجع منتخب تونس 4 مراكز ليحتل السادس والعشرين عالميًا والثاني في إفريقيا.

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