رياضة | حسام البدري يتغزل في بيراميدز و"العميد" من كندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام البدري يتغزل في بيراميدز و"العميد" من كندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود حسام البدري رئيس نادي بيراميدز إلى القاهرة خلال أيام بعد انتهاء زيارته إلى كندا للاطمئنان على أحوال أسرته.

ويتابع البدري أحوال بيراميدز أول بأول مع الجهاز الفني والإداري لمناقشة تدعيمات الفريق الفنية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة والتي ستتم طبقا لاحتياجات الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وبدعم من قبل معالي المستشار ترك ال شيخ رئيس الهيئة الرياضية السعودية وإدارة النادي.

وأكد البدري على أن الفريق وضع نفسه في المنافسة بعدما أثبتت مجموعة العمل والقائمين على النادي أنها تسير في الطريق السليم مشيدًا بروح اللاعبين العالية في مباراة النجوم وإصرارهم على تحمل الضغط النفسي والنضال حتى تحقيق الفوز.

وأشاد البدري كثيرًا بالجهاز الفني بقيادة "العميد" حسام حسن المدير الفنى للفريق وأفراد جهازه الفني ونجاحهم في تحقيق مردود إيجابي مع الفريق في أسرع وقت بتحسن المستوى الفني والبدني.

وقال البدري إن بيراميدز قدم أداء متميزًا في مباراة نجوم المستقبل واستحق الفوز عن جدارة بعدما فرض أسلوب لعبه طوال شوطي المباراة.