رياضة | شريف عبد المنعم في تدريب الأهلي

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حرص نجم الأهلي السابق شريف عبد المنعم على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والمقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة. وجاء حضور عبد المنعم لدعم الجهاز الفني واللاعبين بعد سلسلة النتائج غير الجيدة والشد من أزرهم قبل المباراة المقبلة. ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت بعد غد السبت في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

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