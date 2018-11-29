رياضة | صور ظهور صالح جمعة في تدريب الأهلي بعد غياب طويل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صور ظهور صالح جمعة في تدريب الأهلي بعد غياب طويل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي تدريبات تأهيلية على هامش تدريب الفريق الأحمر اليوم الخميس والمقام على استاد مختار التتش بالجزيرة. وخاض صالح جمعة تدريباته التأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالفريق الأحمر وذلك بعد غياب طويل عن القلعة الحمراء. وكان نادي الفيصلي السعودي قد فسخ تعاقده مع صالح جمعة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في السعودية بساعات قليلة، ليستقر الجهاز الفني على إعادة اللاعب وقيده في يناير المقبل.

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