شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب»: ليفربول في مأزق.. ونحتاج للفوز على نابولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتبر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أن الهزيمة أمام مضيفه باريس سان جيرمان، وضعت فريقه في مأزق، لأنه يتعين عليه الفوز على نابولي في الجولة السادسة من مباريات الدور الأول لدوري الأبطال، إذا أراد التأهل للأدوار الإقصائية.

وخسر ليفربول أمام مضيفه سان جيرمان 1 / 2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب «حديقة الأمراء»، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة، مقابل 8 نقاط لباريس سان جيرمان، و9 نقاط لنابولي متصدر المجموعة.

وقال «كلوب»، الذي قاد الفريق في الموسم الماضي إلى نهائي نفس البطولة، إن فريقه أصبح بحاجة لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز على نابولي، في ختام مباريات الفريقين بالمجموعة، من أجل التأهل لثمن النهائي.

وأوضح «كلوب» أن فريقه لا يخشى الخروج المبكر من الدور الأول، لكنه سيعمل جاهدا على تجنب هذا، مشيرا إلى أن ماركو فيراتي لاعب سان جيرمان كان يستحق الطرد، على تدخله العنيف مع جوميز نجم ليفربول.

وأوضح أن فريقه كان بحاجة ماسة للفوز على سان جيرمان، ولكنه فوجئ بالمجازفة الواضحة من جانب صاحب الأرض، خاصة في بداية المباراة.

وقال كلوب: «كان من الصعب للغاية التعامل مع هذا الأداء من سان جيرمان، الذي سجل هدفه الثاني من هجمة مرتدة سريعة، في ظل السرعة الواضحة التي يتمتع بها لاعبو هذا الفريق».