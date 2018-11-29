تعرف على الفرق المتأهلة للدور ثمن النهائى فى دوري أبطال أوروبا

نجحت الكثير من الأندية في حسم التأهل لدور الستة عشر من مسابقة دورى أبطال أوروبا، عقب انتهاء منافسات اليوم الأول من مواجهات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لمرحلة المجموعات.

وكانت نتائج مباريات الليلة فى دوري أبطال أوروبا، كالتالى..

وانضمت 7 أندية إلى برشلونة الإسبانى فى قائمة المتأهلين لثمن نهائى دورى الأبطال هذا الموسم، حيث حسم الفريق الكتالونى صعوده مبكرا من الجولة الماضية.

وضمت قائمة المتأهلين لدور الستة عشر بدورى أبطال أوروبا بجانب البارسا كلا من "أياكس أمستردام، بايرن ميونخ، مانشستر سيتى، روما، ريال مدريد، يوفنتوس، ومانشستر يونايتد".

ومن المقرر أن تختتم منافسات الجولة الخامسة من دوري الأبطال مساء اليوم، الأربعاء، بعدة مواجهات نارية أبرزها قمة ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح مع باريس سان جيرمان الفرنسى، على ملعب "حديقة الأمراء" فى العاصمة الفرنسية "باريس".