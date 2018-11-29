شكرا لقرائتكم خبر البلطان: جماهير الأهلي لن تنام قبل مواجهة الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

توعد رئيس نادي الشباب خالد البلطان بتكرار النتائج الكبيرة مع الأهلي خلال الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عبر مداخلة تلفزيونية مع برنامج «في المرمى» بقناة العربية مساء أمس الأول.

وأعاد البلطان التحديات المثيرة بين المعسكرين حين قال «أعد الأهلي في الدور الثاني بإعادة الماضي. لن تنام جماهيره ليلة مباراة الشباب كما كانوا سابقا»، وأضاف «بعد يناير ستشاهدون بصماتي ومخالبي. عاتبت مدرب الشباب على تصريحاته بعد مباراة النصر، وقلت له هذا الكلام لا ينفع في السعودية، وأعذره بسبب اختلاف الثقافة»

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وبعث البلطان رسالة واضحة للدولي هتان باهبري نجم وسط فريقه خيره خلالها بين التوقيع والاستمرار مع الفريق أو بيع عقده، وقال «اجتمعنا مع هتان باهبري مرتين، وأيضا مع وكيل أعماله. اللاعب طالب بمبالغ عالية وما زلنا في مرحلة التفاوض، اللاعب سيدخل فترة الـ6 أشهر في نهاية فبراير، ولم يوقع الاتحاد معه، ولا أعتقد أن أي ناد سعودي سيتجرأ ويخالف النظام. سياستي واضحة وأعلنها من الآن، اللاعب السعودي الذي لن يوقع معي قبل دخوله الـ6 أشهر سأبيع عقده». وأشار إلى أن أي ناد سعودي يقترب من باهبري عن طريق الاتفاق الشفهي أو التوقيع سيتعرض للعقوبة لأن اللاعب لم يدخل الفترة الحرة، وتابع «في الساعات القادمة سأجتمع مع الخيبري، وعقده المتبقي فيه شهر ونصف الشهر، ومن يبالغ من الخيبري وهتان سأبيع عقده، وأستفيد من أمواله في تطوير النادي».