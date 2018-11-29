1024 لاعبا يدشنون بطولة هيئة الرياضة للألعاب الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

تنطلق اليوم منافسات بطولة الهيئة العامة للرياضة للألعاب الالكترونية التي تنظمها الهيئة بتوجيه ودعم مباشر من رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الأولمبية تركي آل الشيخ، وستقام أحداثها على صالة الهيئة بمدينة الدمام، وتستمر حتى السبت المقبل.

يشارك في البطولة 1024 لاعبا من مختلف الفئات العمرية، بدءا من عمر 13 عاما، سيتنافسون في بطولة فيفا 19، على أن تلعب المباريات بنظام خروج المغلوب، واكتملت جميع الترتيبات لإقامة هذا الحدث المنتظر، حيث تم تسليم اللاعبين المسجلين بطاقاتهم، فيما رصدت الهيئة العامة للرياضة جوائز مالية تصل إلى 690 ألف ريال للفائزين من المركز الأول وحتى الثامن، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 300 ألف ريال، فيما سيكون نصيب صاحب المركز الثاني مبلغ 200 ألف ريال، على أن يحصل صاحب المركز الثالث على مبلغ 100 ألف ريال، أما صاحب المركز الرابع فسيحصل على مبلغ 50 ألف ريال، وسيحصل أصحاب المراكز من الخامس وحتى الثامن على مبلغ 10 آلاف ريال.

يشار إلى أن الهيئة العامة للرياضة نظمت عددا كبيرا من البطولات العالمية، ومنها كأس الملك سلمان للشطرنج، سباق الأبطال للسيارات، ماراثون الرياض الدولي، بطولة المملكة للبلوت بنسختيها الأولى والثانية، بطولة الرياضات الالكترونية بالرياض، منافسات أعظم رويال رامبل WWE بجدة، وغيرها.