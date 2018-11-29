شكرا لقرائتكم خبر الهلال يهدي دخل ديربي العاصمة لأسرة البرقان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أكد نادي الهلال أمس، أنه سيخصص دخل مباراته المقررة مع النصر 8 ديسمبر المقبل بالرياض، لعائلة لاعبه السابق سلطان البرقان، الذي وافته المنية أمس الأول بعد صراع مع المرض.

وغرد رئيس النادي الأمير محمد بن فيصل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر «سيتم تخصيص كامل دخل مباراة الهلال القادمة مع النصر لعائلة اللاعب سلطان البرقان رحمه الله، وذلك بالتضامن مع شركة صلة».

وفاجأ خبر وفاة المحلل الرياضي واللاعب السابق سلطان البرقان الوسط الرياضي السعودي، بعد تدهور حالته الصحية فجأة، حيث دخل المستشفى منذ أيام عدة بسبب عارض صحي مفاجئ ثم تدهورت حالته عصر أمس الأول فجأة، وفاضت روحه إلى ربه مساء، حيث كان يعاني من مرض عضال.

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