شكرا لقرائتكم خبر السومة لأطفال الرعاية: ابتسامتكم تشعرني بالمسؤولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

زار نجما الأهلي عمر السومة وياسر المسيليم ورئيسه ماجد النفيعي أمس مركز الرعاية المتطورة في جدة، والتقوا بأعضاء وطلاب المركز من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعبر السومة عن فرحته وهو يرى الابتسامة مرسومة على وجوه الصغار من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأشار إلى أن رسائلهم تشعره وأي لاعب بالمسؤولية، في حين أكد ماجد النفيعي أن الزيارة تأتي في إطار تفعيل دور النادي الاجتماعي والثقافي.

واستقبل مدير مركز الرعاية محمد الشريف إدارة النادي الأهلي ولاعبيه، وقدم شرحا عن آلية العمل بالمركز واستقبال المتقدمين، مرورا بعدد من المراحل الصحية والتعليمية والتثقيفية، بالإضافة لربط التواصل المستمر بين المركز وولي الأمر.