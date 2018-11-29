شكرا لقرائتكم خبر الشباب أم الاتفاق.. من يصالح جماهيره؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

يستهل الشباب والاتفاق مواجهات الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عندما يلتقيان على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض اليوم، حيث يسعى كلاهما إلى مصالحة جماهيره بعد خسارتهما في الجولة الماضية.

يسعى الشباب خامس الترتيب برصيد 16 نقطة إلى تعزيز مركزه، ومصالحة جماهيره بعد الخسارة الأخيرة أمام النصر، ويأمل في استعادة نغمة الانتصارات، واستثمار تراجع الاتفاق رغم افتقاده لأبرز عناصره الدفاعية نتيجة إيقاف الجزائري جمال بلعمري، إذ سيعمل مدربه الروماني سوموديكا لانتهاج الأسلوب الهجومي بالدفع بهتان باهبري والروماني بوديسكو وناصر الشمراني وتكثيف منطقة المناورة لتضييق المساحات بمنتصف الملعب.

في المقابل يدخل الاتفاق «سابع الترتيب بـ14 نقطة» اللقاء بروح جديدة بعد إقالة مدربه الأوروجوياني ليناردو راموس وتكليف الإسباني سيرخيو بيرناس مدرب الأولمبي بالمهمة. ويطمح الاتفاق لمسح الصورة الهزيلة التي ظهر بها أخيرا وخسارته في المواجهات الأربع الأخيرة للعودة لطريق الانتصارات، إذ من المتوقع أن يدفع سيرخيو بالتونسي فخرالدين بن يوسف بجوار الأرجنتيني غوانكا في خط المقدمة ومن خلفهما محمد الكويكبي والأوروجوياني اليمان كصناع لعب.

الشباب والاتفاق:

موعد اللقاء:

17:45

المكان:

ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض

آخر مواجهة: 3/ 1 للشباب

مجموع مباريات الفريقين:

13 مباراة

الشباب:

7 مرات

فوز الاتفاق:

3 مرات

التعادل:

3 مباريات

أهداف الشباب:

18 هدفا

أهداف الاتفاق:

11 هدفا.