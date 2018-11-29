شكرا لقرائتكم باراناينسي البرازيلي يحجز مقعده في نهائي سود أمريكانا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بلغ أتلتيكو باراناينسي البرازيلي نهائي بطولة كأس أندية أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا سود أمريكانا)، بعد الفوز في إياب نصف النهائي 2-0 على مواطنه فلومينينزي في ملعب ماراكانا.

ويضاف هذا الانتصار المريح لفريق المدرب تياجو نونيس إلى الفوز الآخر الذي حققه باراناينسي في لقاء الذهاب على أرضه بنفس النتيجة، ليتأهل عن جدارة إلى نهائي البطولة القارية.

استهل الفريق الضيف المباراة بهدف مبكر قضى على آمال فلومينينزي، سجله اللاعب نيكاو (ق4)، قبل أن يضيف برونو مورا الهدف الثاني (ق54)، وسط حزن كبير من أنصار أصحاب الأرض.

وسيواجه باراناينسي في الدور النهائي الفائز في مواجهة إياب نصف النهائي الأخرى التي ستجمع بين الكولومبيين إندبنديينتي سانتا فيه وجونيور دي بارانكيا مساء اليوم الخميس/فجر الجمعة، علما بأن الأخير فاز ذهابا بهدفين نظيفين.

ويحلم باراناينسي بالتتويج بأول ألقابه القارية للبطولة التي سيحسم لقبها يوم 12 ديسمبر المقبل.