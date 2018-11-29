شكرا لقرائتكم برشلونة يتصدر مجموعته بهدفين فى ايندهوفن.. وتوتنهام يخطف الفوز من انتر ميلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق برشلونة الإسبانى فوزا ثمينا على مضيفه ايندهوفن الهولندى بهدفين مقابل هدف، فى مواجهة الفريقين التى أقيمت على ملعب "فيليبس"، فى الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لدور المجموعات من دورى أبطال أوروبا.

سجل هدفى البارسا ليونيل ميسى فى الدقيقة 61 وجيرارد بيكيه فى الدقيقة 70، فيما سجل لوك دى يونج هدف ايندهوفن فى الدقيقة 83.

ودخل النجم الأرجنتينى تاريخ المسابقة بعد أن وصل للهدف رقم 106 فى تاريخه مع البارسا فى البطولة ويصبح الهداف التاريخى لفريق واحد بالبطولة، متفوقا على كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد، والذى سجل 105 هدف.

وفى نفس المجموعة، فاز توتنهام الإنجليزى على انتر ميلان الإيطالى بهدف احرزه كريستيان إريكسين فى الدقيقة 80.

ويحتل البارسا قمة المجموعة برصيد 13 نقاط، مقابل 7 نقاط لتوتنهام فى المركز الثانى، بفارق الأهداف عن انتر ميلان الثالث، وأخيرا ايندهوفن فى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.



ميسى يحتفل بالهدف

عثمان ديمبلى



بيكيه ومالكوم



ميسى يمر بالكرة



هدف إريكسين

كريستيان إريكسين

فرحة الفوز لتوتنهام