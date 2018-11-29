شكرا لقرائتكم أزارو يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك المغربي وليد أزاور مهاجم الأهلي في مران فريقه المقام حاليآ علي ملعب التتش بالجزيرة ،بعد تعافيه من الإصابة.

ومن المقرر أن يعود وليد ازارو لقيادة هجوم فريقه في المباراة المقبلة أمام بتروجت لتدعيم صفوف الأحمر الذى يحتاج للفوز فى هذه المواجهة الحاسمة نظرا للنتائج غير المرضية التى حققها الفريق مؤخرا .

وكان أزارو قد غاب عن مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب والتي خسرها بهدف نظيف، بسبب إصابته بتورم في وجه القدم وتسبب فى صعوبة لارتداء الحذاء .

الاهلى يستعد لمباراة بتروجت المقرر لها السبت المقبل، والمؤجلة من الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.