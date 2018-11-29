شكرا لقرائتكم بالصور .. الأهلي يذبح عجل لفك النحس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام لاعبو الأهلي بذبح عجل صباح اليوم الخميس، قبل انطلاق المران الصباحي، وذلك لفك النحس بعد سلسلة النتائج السلبية التي يحققها الفريق افريقيآ وعربيآ ومحليآ واخرها الخسارة من المقاولون العرب بهدف نظيف في بطولة الدوري العاموقام لاعبو الأهلي بتوزيع اللحوم على عمال النادي بعد ذبح العجل.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره بتروجت يوم السبت بالسويس، في المواجهة التي تأتي ضمن مؤجلات الفريق الأحمر في بطولة الدوري العام.