شكرا لقرائتكم صالح جمعة يظهر في الأهلي بعد اختفاء طويل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر صالح جمعة لاعب الأهلي، والذي فسخ تعاقده مع نادي الفيصلي السعودي مؤخرآ، داخل القلعة الحمراء بعد فترة من الانقطاع، تمهيدًا لعقد جلسة مع محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق وسيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي لبحث عودته من جديد لقائمة الفريق في انتقالات الشتاء القادم في يناير .

وتشهد جلسة اللاعب المنتظرة علي هامش مران اليوم مع عبد الحفيظ ترتيب كافة الأمور العودة بانتظام اللاعب من جديد في تنفيذ برنامجه التأهيلي من أجل الاستعداد لقيده في قائمة الفريق في انتقالات الشتاء القادم في يناير.

وأدى صالح جمعة تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم، في إطار برنامجه التأهيلي قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

ويختتم غد الجمعة استعدادته لمواجهة بتروجت المقرر لها مساء بعد غد السبت في السويس ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.