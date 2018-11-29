شكرا لقرائتكم ادارة الأهلى ترصد 120 ألف دولار للمدرب الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رصدت إدارة النادي الاهلي 120 ألف دولار شهرياً للتعاقد مع الأوروجوياني جوزيه دانيال كارينيو، لتدريب الفريق خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته مؤخراً بعد الخسارة الافريقية والسقوط العربي.

وفي هذا الشـأن ، علم "الخليج 365" أن إدارة الاهلي اقتربت من التعاقد المدرب الأورجوياني الذى سبق له تدريب النصر السعودي وابدى مرونة لتدريب المادر الأحمر بعدما وصل العرض الأهلاوي لـ120 ألف دولار.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع المدرب الأوروجوياني، خلال الأيام الماضية قبل أن تصل المفاوضات إلى مرحلة متقدمة خلال الساعات الماضية وقد يتم الإعلان عن التعاقد معه في غضون الأيام المقبلة .

وقال مصدر أن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب ومواطنه ديساير المدير الفني السابق للإسماعيلي والحالي لمنتخب أوغندا رفضا عرضاً مُغرياً لتدريب الاهلي وتمسكا بالبقاء في المنتخبات التى يتوليان تدريبهما.