شكرا لقرائتكم الأهلى يفكر فى قيد عمرو جمال بعد اصابة صلاح محسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منحت إصابة صلاح محسن مهاجم الاهلي في مباراة المقاولون الأخيرة عمرو جمال مهاجم الأهلي المُقيّد ضمن قائمة الانتظار في الفريق "قُبلة الحياة" الكروية حيث بدأت إدارة النادي تدرس بجدية قيد جمال المُلقب بالغزل في صفوف الفريق خال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة .

وتأتي رغبة الاهلي في قيد عمرو جمال خاصة وأن الجهاز الفني لم يعد مقتنعا بمروان محسن ويرى إنه غير جدير بأن يكون مهاجم الأهلي سواء الأساسي أو الإحتياطي وحان وقت إراحته وعدم الدفع به إلا للضرورة القصوى.

وقال مصدر في الأهلي أن هناك إتجاهاً داخل النادي بقيد عمرو جمال وهو ما رحّب به الأخير الذىة يؤدي بقوة حالياً في التدريبات وينتظر القيد في النادي ويمنحه الأولوية رغم تلقيه عروضاً من أندية خارجية أبرزها في تركيا والبرتغال بجانب خمسة عروض محلية أبرزها المقاصة والإنتاج الحربي وسموحة والاتحاد السكندري والأسماعيلي.

وأوضح المصدر أن وليد آزارو المهاجم الأساسي للفريق يعاني هو الأخر من كثرة الإصابات كما أن مشاركات الفريق المتتالية تُحتم على الجهاز الفني أن يكون هناك أكثر من بديل جاهز لقيادة الهجوم الأحمر لذا تتجه النية بقوة لقيد عمرو جمال في يناير.