برشلونة يحطم عرش الريال بـ"ميسي" في دوري الأبطال وسقوط تاريخي لليفربول للمرة الأولى

انتهت الليلة الثانية من ليالي دوري أبطال أوروبا، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، والتي شهدت اليوم ظهور أكثر من فريق كبير في الصورة.

وفي التقرير التالي نقدم أبرز أرقام الليلة الثانية من ليالي دوري أبطال أوروبا في نقاط:

*أتلتيكو مدريد وموناكو:

نجح النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، أن يرفع رصيده لـ 11 هدفا، في أخر 11 مباراة أوروبية خاضها مع أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

رفع جريزمان رصيد الأهداف التي شارك في تسجيلها لـ 5 أهداف في دور المجموعات بدوري الأبطال هذا الموسم، بواقع تسجيل 4 أهداف، وصناعة هدف أخر.

حقق الكولومبي رادميل فالكاو مهاجم موناكو رقما سلبيا، بفشله في تسجيل أي هدفا من ركلة جزاء في دوري أبطال، من أصل ثلاثة ركلات تصدى لتسديدها في المسابقة الأوروبية.

*توتنهام وإنتر ميلانو:

حقق توتنهام الفوز الأول على ملعبه في دوري الأبطال، منذ شهر ديسمبر عام 2017 أمام ريال مدريد الإسباني.

حقق توتنهام فوزه الخامس في مواجهات الأندية الإيطالية، بواقع أيضا 3 تعادلات، وخسارة وحيدة أمام إنتر ميلانو هذا الموسم بدور المجموعات.

بات هدف كريستيان إيركسن الهدف الأول لتوتنهام في دوري الأبطال، والذي يسجله لاعب بديل منذ نوفمبر عام 2010، والذي أحرزه النجم الكرواتي وقتها روما بافليوتشينكو.

*آيندهوفن وبرشلونة:

أصبح برشلونة الفريق الأول في تاريخ دوري أبطال أوروبا، والذي يتأهل للدور ثمن نهائي في صدارة مجموعته للمرة الـ 20 في تاريخه، حيث فشل في تحقيق هذا الإنجاز ثلاثة مرات فقط.

بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر تسجيلا في دوري أبطال أوروبا، لفريق واحد طوال تاريخ المسابقة بواقع (106) هدفا مع برشلونة، متفوقا على كريستيانو رونالدو صاحب الـ (105) هدفا مع ريال مدريد.

استطاع ليونيل ميسي أن يتصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد (6) أهداف، بالتساوي مع البولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

حقق الحارس الألماني تير شتيجن، رقما شخصيا مميزا بالتصدي لـ 8 كرات في مواجهة آيندهوفن، كأكثر لقاء إنقاذا للفرص من أي مباراة خاضها هذا الموسم.

*باريس سان جيرمان وليفربول:

تصدر نيمار دا سيلفا قائمة أكثر اللاعبين البرازيلين تسجيلا للأهداف في دوري أبطال أوروبا، برصيد 31 هدفا متفوقا على ريكاردو كاكا صاحب الـ 30 هدفا، وريفالدو بـ 27 هدفا.

استطاع جميس ميلنر لاعب وسط ليفربول، أن يسجل الهدف رقم (53) في مسيرته الكروية سواء على مستوى دوري الأبطال أو الدوري الإنجليزي.

فشل ليفربول للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا، في تحقيق أي نتيجة إيجابية خلال المواجهات التي يخوضها خارج قواعده، بالخسارة فيها جميعا هذا الموسم.

سجل جيمس ميلنر ركلة الجزاء الـ 14 من أصل 16 الذين تصدى لهم طوال مسيرته مع ليفربول، بينما فشل في تسجيل ركلتين فقط.

رفع نيمار رصيده مساهمته في تسجيل الأهداف إلى الهدف رقم (50) في دوري الأبطال، خلال (52) مباراة شارك فيها، بواقع تسجيل (31) هدفا، وصناعة (19) هدفا.

*نابولي والنجم الأحمر:

رفع النجم البلجيكي دريس ميرتينز رصيده لـ 100 هدفا مع نابولي في كافة المشاركات.

استطاع ميرتينز أن يسجل الهدف العاشر له في دوري أبطال أوروبا، ليتصدر قائمة أكثر لاعب بلجيكي تسجيل للأهداف في المسابقة الأوروبية.

انفرد الدولي السلوفاكي مارك هامسيك قائد نابولي، بلقب الهداف التاريخي للفريق الإيطالي في دوري الأبطال، بتسجيله الهدف الخامس في المسابقة، متفوقا على إدينسون كافاني صاحب الثلاثة أهداف مع فريق الجنوب الإيطالي.