شكرا لقرائتكم الأهلى يجمد مستحقات لاعبى الفريق لأجل غير مسمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للأهلي تجميد مستحقات اللاعبين وتوقيع عقوبة مالية كبيرة ضد اللاعبين تصل لـ20 ألف جنيه ضد أي لاعب وعدم صرف أي مستحقات مالية لحين تحسّن نتائج الفريق عقب الخسارة من المقاولون العرب بهدف نظيف في المباراة التى جمعت الفريقين أمس الأول ، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر للدوري.

وأرجع الجهاز الفني هذا القرار بسبب غياب الروح عن اللاعبين وافتقادهم الحماس والإصرار الذى كان أحد أهم سمات المارد الأحمر في السنوات الماضية بجانب تكرار العديد من الأخطاء الدفاعية التى سبق وحذر منها الجهاز الفني طوال الأيام التى سبقت مباراة المقاولون العرب خاصة وأن هذه الخسارة جاءت بعد أيام من خسارة بطولة أفريقيا أمام الترجي التونسي ثم الخروج من البطولة العربية على "يد"الوصل الاماراتي.