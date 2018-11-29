شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يرفض العودة للإسماعيلى وينفذ خطة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

رفض محمد عواد حارس مرمى الاسماعيلى المعار للوحدة السعودى، فكرة العودة للدراويش فى الميركاتو الشتوى بعد إعلان عصام الحضرى حارس مرمى الفريق الاصفر عزمه الرحيل عن النادى فى يناير المقبل .

وتمسك محمد عواد بإستكمال فترة إعارته مع الوحدة السعودى لنهاية الموسم بداعى تأمين مستقبله، ويرغب الحارس فى الانضمام بشكل نهائى لصفوف الوحدة السعودى بتحويل الاعارة لبيع نهائى مقابل 2 مليون دولار كما عرضت إدارة الوحدة السعودى على مسئولو الاسماعيلى وهو الأمر الذى رفضه الاصفر جملة وتفصيلاً بعد قرار الحضرى بالرحيل عن الدراويش فضلا عن التخوف من وجود مفاوضات بين عواد والأهلى فى ظل رغبة الفريق الأحمر فى التعاقد مع حارس مرمى متميز بعد تراجع مستوى حارسه محمد الشناوى

وبذلك وضع محمد عواد مسئولو الاسماعيلى فى مأزق شديد لاسيما بعد أن استقر الحضرى على الرحيل عن صفوف الدراويش فى انتقالات يناير المقبل نظرًا لعدم شعوره بالراحة داخل قلعة الدراويش فضلا عن قرار المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى والمشرف العام على قطاع الكرة بتحويله للتحقيق من قبل الإدارة القانونية بالنادى بعد تخلفه عن السفر ضمن صفوف بعثة الفريق التى توجهت لبوروندى بداعى مرض والدته.