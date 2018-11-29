شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يحدد شروطه فى "الأفريقى المنتظر" بالزمالك .. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، بعض الشروط الخاصة عند النقاش مع إدارة قطاع الكرة بالنادى بخصوص ملف المهاجم الأفريقى الجديد المنتظر ضمه فى شهر يناير المقبل. وأشترط جروس أن يكون المهاجم الجديد المقرر ضمه للزمالك فى الميركاتو الشتوى يشارك بشكل أساسى مع فريقه ويكون معدل تسجيله للأهداف مناسب لطموحات القلعة البيضاء وهو ما يتوافق مع رؤية إدارة قطاع الكرة بقلعة ميت عقبة، حيث ترى إن الفريق يضم أفضل العناصر بالدورى الممتاز لذلك يجب أن تكون الصفقات على نفس المستوى من الطموحات للمنافسة على البطولات المختلفة التى يشارك بها الفريق.

شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يحدد شروطه فى "الأفريقى المنتظر" بالزمالك .. اقرأ التفاصيل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .