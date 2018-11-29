رياضة | إنبي طمعان في المصري البورسعيدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنبي طمعان في المصري البورسعيدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق إنبي في السابعة مساء اليوم نظيره المصري البورسعيدي على استاد بتروسبورت فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل إنبي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة بينما المصري البورسعيدي في المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.

ويأمل خالد متولى المدير الفني لإنبى فى خطف النقاط الثلاث لاسيما بعد الخسارة من المقاصة 4-3 بينما يفتش مصطفى يونس المدير الفنى المؤقت للمصرى عن أول انتصار له مع الفريق البورسعيدى بعد التعادل السلبى مع الإنتاج الحربي.